EN FOTOS: Murió vicepresidente de Malawi en un accidente aéreo junto a otras nueve personas

El vicepresidente de Malawi, Saulos Chilima, perdió la vida junto a otros nueve pasajeros cuando el avión militar en el que viajaban se estrelló en una zona montañosa del norte del país. La noticia la confirmó el presidente de ese país, Lazarus Chakwera, en un emotivo discurso transmitido en vivo por la televisión estatal.

El avión de las Fuerzas de Defensa de Malawi despegó de Lilongwe, la capital, poco después de las 9 de la mañana del lunes con destino a Mzuzu, una ciudad ubicada a unos 370 kilómetros al norte.

El vuelo, que estaba programado para durar menos de una hora, perdió contacto con los controladores de tráfico aéreo debido a las malas condiciones meteorológicas y la poca visibilidad. Se le había recomendado al piloto que regresara a Lilongwe antes de que el avión desapareciera del radar.

Malawi’s president Lazarus Chakwera announces that wreckage of missing plane carrying Vice-President Saulos Chilima and nine others who were travelling with him has been found- with no survivors 1/2 pic.twitter.com/0U7I7MYOfa — Samira Sawlani (@samirasawlani) June 11, 2024

La búsqueda del avión, que se extendió por más de un día, involucró a cientos de soldados, policías y guardabosques que peinaron la región montañosa y densamente boscosa de Mzuzu.

Finalmente, localizaron los restos del avión y confirmaron que no hubo supervivientes en el accidente. Entre los pasajeros se encontraba una exprimera dama de Malawi.

El avión siniestrado era un Dornier 228, un pequeño avión de doble hélice operado por las fuerzas armadas de Malawi desde 1988. Este tipo de aeronave es conocido por su capacidad para operar en condiciones difíciles. Según los informes, a bordo viajaban siete pasajeros y tres tripulantes militares.

Bad news in Malawi 🇲🇼 May the soul of the VP and the departed rest in peace 💔💔 pic.twitter.com/L3EiNsFPTJ — Josey Mahachi (@MahachieJosey) June 11, 2024

El presidente Chakwera, visiblemente afectado, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Asimismo, destacó la dedicación de Saulos Chilima, quien era considerado un fuerte candidato para las elecciones del próximo año.

Se espera que en los próximos días se realicen homenajes y ceremonias en su honor. En todo el país se han programado servicios conmemorativos y momentos de silencio en honor a las víctimas.