EN PERÚ: Asesinaron a un venezolano mientras lo atendían en una barbería

Un ciudadano venezolano que trabajaba como mototaxista fue asesinado dentro de una barbería en Perú.

La víctima, identificada como Luis Carlos Acuña Ojeda, se encontraba en un establecimiento ubicado en el cruce de las avenidas La Mar y Urubamba cuando un sujeto encapuchado irrumpió en el lugar y le disparó en repetidas ocasiones.

Las cámaras de seguridad captaron el momento del ataque, ocurrido aproximadamente a las 8:50 p.m. del viernes. En las imágenes se observa cómo el asesino, tras un aparente problema con su arma, logra disparar al menos cinco veces contra Acuña Ojeda. Después de cometer el atroz crimen, el antisocial logró huir en una motocicleta junto a un cómplice.

De acuerdo a la policía, los sicarios se tardaron menos de un minuto en ingresar a la barbería, cometer el crimen y escapar, reseñó Radio Programas del Perú.

Familiares de la víctima, consternados por lo sucedido, aseguraron que el joven trabajaba honestamente. Asimismo, aseguraron que no tenía problemas con nadie.

La Policía Nacional del Perú (PNP) acudió a la barbería y ya inició las investigaciones correspondientes. No obstante, hasta ahora no ha logrado identificar a los responsables, quienes no mostraron sus rostros en la grabación.

Este lamentable suceso se suma a una serie de actos violentos que han azotado la capital en los últimos meses.