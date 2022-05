EN PERÚ | Declaran nula la expulsión de la destacada activista venezolana Paulina Facchin

La Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú anunció que tras la revisión del recurso administrativo presentado por la ciudadana venezolana Paulina Facchin, se determinó declarar nula la resolución que ordenó su expulsión de ese país.

A través de un comunicado, la entidad señaló que la nulidad obedece a que, entre otros aspectos, al emitirse la resolución de expulsión, no se consideró el principio de no devolución que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Perú es signatario.

"La actual gestión de Migraciones garantiza el respeto a los derechos reconocidos en los tratados internacionales, la Constitución y las leyes"; se agregó en el pronunciamiento.

La activista venezolana de derechos humanos llegó a Perú hace 11 años huyendo del chavismo, y hace algunos días denunció que afrontaba una “cacería de brujas”, luego de que Migraciones dispusiera su expulsión del Perú y con un impedimento de ingreso por 15 años; acción que apeló el pasado martes 17 de mayo.

"En tierras peruanas, pese a estar lejos del régimen venezolano, yo he sufrido persecución, hostigamiento público, se han hecho las denuncias públicas. Yo he tenido a agentes del chavismo afuera de mi casa tomando fotos no solamente a mí, sino también a mi hija siendo menor de edad, y las publicaban en televisión nacional en Venezuela", manifestó durante una entrevista ofrecida a la periodista y abogada Rosa María Palacios.

Paulina Facchin es una destacada figura en la diáspora venezolana en Perú. Se le considera como una de las personas que más aporta en positivo a ese país; gracias a su ONG, que se dedica a la integración de sus conciudadanos en la mencionada nación suramericana.

Paulina Facchin, abogado, activista de DDHH y secretaria ejecutiva de la ONG Haciendo Futuro en Lima; es la muestra de integración y reconocimiento a la mujer extrajera en el Perú. Así lo determinó la popular revista peruana “Caretas”, cuando reconoció a las 12 personas más influyentes en el 2019.