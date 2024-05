﻿ EN VIDEO: Arrancan los actos fúnebres del presidente de Irán tras accidente de helicóptero

Irán comenzó los funerales del presidente Ebrahim Raisi, quien falleció en un accidente de helicóptero junto a otros altos funcionarios, en medio de elevadas tensiones regionales e incertidumbre interna.

El líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, declaró cinco días de luto nacional por Raisi y los demás fallecidos en el accidente ocurrido en el noroeste del país.

