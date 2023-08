EN VIDEO | Así rescataron a una mujer que estaba secuestrada en EEUU, la tenían encadenada al suelo de una casa

La policía de Louisville logró rescatar a una mujer que estaba secuestrada y encadenada en una casa en Kentucky, Estados Unidos.

El operativo comenzó después de que los agentes recibieran una llamada de los vecinos que reportaban a una mujer gritando por ayuda desde una ventana de una casa de dos pisos. Cuando los agentes llegaron, encontraron la puerta principal con una barricada.

Los oficiales intentaron derribar la puerta, pero no pudieron. Luego, subieron a una escalera y entraron por una ventana del segundo piso.

Dentro de la casa, encontraron a una mujer aterrorizada con una cadena alrededor del cuello. La cadena estaba atornillada al piso, por lo que ella no podía moverse.

Los agentes usaron un hacha para romper la cadena y liberar a la víctima. Ella estaba en estado de shock y tenía heridas en la cabeza.

EL CASO DE LA MUJER SECUESTRADA

Los socorristas llevaron a la mujer a un hospital para recibir tratamiento. La policía arrestó a un hombre, identificado como Moisés May, dos días después del incidente.

May fue acusado de secuestro, intimidación a un participante en el proceso legal, peligro sin sentido, agresión, amenaza terrorista y acoso. Se declaró inocente el sábado por la mañana, reseñó Telemundo.

Según una citación de arresto, May y la mujer estaban discutiendo cuando él supuestamente agarró y la sujetó en el piso del baño. May usó un machete para cortarle el cabello y luego la abofeteó. Posteriormente, la amenazó con matarla y le puso una cadena alrededor del cuello. También le quitó el teléfono para que no pudiera pedir ayuda.

El caso de May está programado para ir a juicio el lunes.