Una avioneta tuvo un estrepitoso aterrizaje de emergencia en una autopista de Miami, Florida, donde terminó chocando contra un autobús de pasajeros. El hecho quedó plasmado en video.

La aeronave aterrizó de emergencia en la Calzada Rickenbacker en Key Biscayne el sábado, lo que sorprendió a los presentes después de colisionar con la unidad.

El Cuerpo de Bomberos de Miami detalló que cuatro personas iban a bordo de la avioneta. Las autoridades también explicaron que una de sus alas cortó el bus de tránsito del condado de Miami-Dade, con 30 pasajeros a bordo.

Por fortuna, no reportaron heridos en el incidente, reseñó la cadena NBC.

Precisamente una productora de ese medio, de nombre Selina Guevara, grabó los hechos posteriores al choque entre la aeronave y el autobús.

«Es un poco salvaje que el piloto haya podido aterrizar perfectamente entre la carretera y la playa y que no haya pasado nada peor», aseguró Guevara.

Al audiovisual también mostró como una de las ruedas de la aeronave se desprendió. Tras soltarse, golpeó contra un poste que estaba al costado de la carretera.

«Y se podía ver que una rueda se había caído del avión. Había un pequeño rasguño en el ala como si pareciera que había golpeado algo», añadió.

Asimismo dijo que «había algunas personas que estaban realmente estresadas porque pensaban que el avión los iba a golpear».

Por su parte el Departamento de Policía de Miami-Dade inició las investigaciones para determinar que obligó al piloto a realizar este aterrizaje de emergencia.

El hecho provocó el bloqueo de la entrada de Rickenbacker Causeway para las investigaciones. Sin embargo, las autoridades reabrieron el paso poco después.

Una testigo, la cual estaba con su familia en una playa cercana, relató: «Aquí nunca había pasado algo como eso. Es la primera vez».

#BREAKING: @MiamiDadeFire says a small plane carrying four people made an emergency landing onto Rickenbacker Causeway Saturday.

One of the wings of the plane clipped a Miami-Dade County bus that had 30 passengers. No injuries reported. EB and WB traffic impacted. #Miami @nbc6 pic.twitter.com/twMC26TA5B

— Ryan Nelson (@RyanNelsonTV) January 29, 2023