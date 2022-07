EN VIDEO | Chile pidió reactivación del diálogo en Venezuela para lograr "elecciones libres"

Chile dejó claro nuevamente que apuesta por la vía democrática en Venezuela para encontrar una solución a la crisis política que atraviesa el país.

La canciller de ese país, Antonia Urrejola, pidió que se retome el proceso de negociación entre la administración de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria.

La intención que a mediano plazo se puedan lograr “elecciones libres y democráticas” en la nación caribeña, reseñó Monitoreamos.

“Esperamos como país latinoamericano, junto a los países europeos, que ese espacio de conversación, de diálogo y negociación se retome, dijo la diplomática.

La ministra de Exteriores de Chile fue enfática al señalar que “sobre Venezuela, la posición del gobierno del presidente Borich, en primer lugar es que nosotros condenamos la violación a los derechos humanos en Venezuela”.

Urrejola destacó que “el Presidente en eso ha sido muy claro” al condenar los abusos del régimen de Maduro y por eso Chile ha apoyado “las distintas resoluciones en los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre la materia”.

También dijo que el gobierno chileno se diferencia del anterior en la política exterior al considerar que “la exclusión de Venezuela en los foros multilaterales no ha sido una solución”.

CHILE APOYA EL GRUPO INTERNACIONAL DE CONTACTO

Por otra parte la representante del gobierno chileno planteó la necesidad de restablecer el Grupo Internacional de Contacto para impulsar “el diálogo con Venezuela”.

“La crisis migratoria en Venezuela no va a tener solución si no conversamos con Venezuela y si no conversamos de manera conjunta para buscar una solución”, sostuvo.