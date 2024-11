EN VIDEO: Ejército de España condecora a dos venezolanos por ayudar en las inundaciones en Valencia

Dos venezolanos recibieron el distintivo «Legionario por salvamento, rescate y valor», por parte del Ejército de España tras su valiosa ayuda durante los rescates por las inundaciones en Valencia.

A través de redes sociales, divulgaron videos en los que se ve a Xavier Manrique y Axel Castellanos recibiendo la condecoración. Desde el inicio de la tragedia, estos venezolanos han trabajado sin descanso para salvar el mayor número de vidas posibles.

Tanto Manrique como Castellanos perdieron sus pertenencias durante la inundación. No obstante, esto no evitó que siguieran en su empeño de ayudar a las personas que más lo necesitaban. Todo esto no pasó desapercibido por la comunidad, quienes empezaron a reconocer lo que habían hecho de la mano con los rescatistas, que finalmente los reconocieron.

Livia Rojas, tía de Manrique, admitió que este valiente joven está viviendo en carne propia lo que es perderlo todo, razón por la cual se siente comprometido a ayudar. «Tuvo que subir a su hija de 5 años y su mujer embarazada al último piso de su edificio y ahí pasaron la noche hasta que todo pasó».

Luego de la tragedia inicial caminó 8 kilómetros para conseguir agua y comida para su familia y para una pareja de ancianos en su edificio. Posteriormente, se puso a limpiar las calles y despejarla de los vehículos arrastrados.

«Sin dejar que el cansancio lo venciera, al siguiente día camino 10 kilómetros para conseguir una bomba de desagüe para sacar el agua de los sótanos donde se encuentran los carros. Perdió su carro, su moto y la furgoneta de su trabajo», señaló su tía.

Asimismo, recordó la frase que le dijo su sobrino. «Tía, perdí todo, pero no importa, yo empiezo de cero otra vez, lo importante es que mi familia está bien y estoy ayudando a mi comunidad».

«Lo que me dijo me arrugó el corazón, pero también me llenó de orgullo. Eso no tiene precio. No descansa, duerme poco y sigue buscando víctimas o sobrevivientes», añadió la mujer en una publicación en el Instagram del periodista Sergio Novelli.

VENEZOLANOS AYUDAN EN LAS CALLES DE VALENCIA

Decenas de migrantes venezolanos se han unido a los equipos de voluntarios que asisten a los damnificados por el temporal en las regiones de Valencia y Castilla-La Mancha, en España.

Muchos de estos migrantes han asumido un rol activo en las labores de ayuda, fortaleciendo el apoyo local en zonas que sufrieron graves afectaciones debido a la depresión aislada en niveles altos (DANA).

José Molero, un venezolano residente en Catarroja, Valencia, ha documentado en sus redes sociales la situación en su localidad desde el 30 de octubre, cuando comenzaron las lluvias torrenciales, hasta el 3 de noviembre de 2024.

En sus publicaciones en TikTok, Molero expresó su admiración por la solidaridad que ha visto en la comunidad. “Esto ha mostrado la mejor versión de los españoles, los latinos y los valencianos que vivimos en esta bella comunidad”, dijo en uno de sus videos.

Molero también relató que grupos de migrantes se han organizado para distribuir alimentos y brindar asistencia, especialmente a los adultos mayores, quienes han sido de los más afectados en el área de Catarroja.

Entre los voluntarios destaca un venezolano con experiencia como bombero voluntario, quien decidió sumarse al retiro de escombros en las áreas más afectadas. Aunque su identidad no fue divulgada por los medios locales, compartió su motivación en una breve declaración: “Me honra saber que puedo seguir ayudando con mis habilidades a este bello país”.