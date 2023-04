EN VIDEO | El angustiante momento en que dragón mecánico de Maléfica se incendió en parque temático de Disney

Un enorme dragón mecánico del parque temático de Disney en Anaheim, California, se incendió este sábado. Esto obligó a evacuar a los asistentes del espectáculo, aunque no hubo herido alguno según las autoridades.

En redes sociales comenzó a circular el video del dragón de Maléfica (también conocido como Murphy) envuelto en llamas. Estas se extendían por toda la figura de la atracción.

Disneyland informó que evacuaron a los presentes de la isla Tom Sawyer. Es allí donde se llevaba a cabo la presentación «Fantasmic!».

Una visitante del parque temático de Disney dijo que observó pequeñas explosiones que brotaban de la cabeza del dragón. «Luego, de repente, todo el dragón fue engullido, y después un trabajador (de Disney) comenzó a salir escoltando a todos por seguridad», narró a ABC.

Just watched Fantasmic Dragon catches on fire at Disneyland 😢 #disney pic.twitter.com/49yTBA2MR7

— mlg (@MelissaLeeGiles) April 23, 2023