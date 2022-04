EN VIDEO | El venezolano en Ucrania que cuenta cómo está la situación en medio de la invasión rusa

La invasión de Rusia a Ucrania ha dejado imágenes devastadoras pero también historias como la de José David Chaparro, un venezolano que está en Kiev junto a su familia defendiendo a los ucranianos y ayudando a los más necesitados.

Chaparro es oriundo del estado Táchira y aseguró que tomó la decisión junto a su esposa de quedarse en Kiev para apoyar a su familia.

"Mi labor es defender y resguardar el perímetro donde nosotros vivimos; así como organizar la defensa y colaborar con la persona menos capacitada para enfrentar esta situación", expresó.

Durante una entrevista ofrecida a Francisco Pérez Alviárez en el canal de Youtube Venezuela Inmortal, indicó que a pesar de la invasión de Rusia y los bombardeos decidió colaborar y ser parte de este proceso.

"Tratamos que con nuestra fuerza e ímpetu de alguna manera transformar la realidad en la que estamos viviendo. A raíz de los problemas que aquí están sucediendo, la sociedad ucraniana se ha unido de tal forma que nunca antes se había visto. Yo fui varias veces a proponerme para apoyar a las fuerzas ucranianas (...) y ahora en mi caso estoy resguardando lo que es la parte urbana de Kiev", dijo.

Destacó que se encuentra en el centro de la capital en una situación bastante precaria. "En el sentido de que estamos resguardados por el ejército de Ucrania y los sistemas tecnológicos y militares".

"A nuestro alrededor hay constantes bombardeos porque quedan cerca ciertas dependencias gubernamentales y militares. Hay intentos de sabotaje y también ves movimientos de tropas y gente, pero como estamos en el centro no es fácil que el ejército ruso llegue a nosotros (...) pero estás en estado de alerta", aseveró.

Chaparro acotó que en Ucrania no hay representación diplomática de Venezuela y recordó que el chavismo apoya a Rusia; sin embargo, sostuvo que "esto no quiere decir que los venezolanos apoyemos a Vladimir Putin o a las medidas que está tomando".

"Yo tengo más de 30 años en Ucrania y le tengo mucho agradecimiento a este país; por esto también me propuse como voluntario para ayudar en la defensa territorial de la ciudad. No me importa en absoluto la posición del gobierno de Venezuela en este momento, porque no la comparto para nada", manifestó.

A su juicio, esto "es el principio" de una tercera guerra mundial.