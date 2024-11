EN VIDEO: Evo Morales inició huelga de hambre en medio de las altas tensiones políticas en Bolivia

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, inició la noche del viernes su huelga de hambre, tal como lo había adelantado, en medio de la tensa situación política que se vive en ese país después que sus seguidores tomaran cuarteles militares el primero de noviembre

En su cuenta de X (Twitter) Morales hizo el anuncio. «Iniciamos la huelga de hambre desde el territorio de lucha, convencidos de la necesidad de encontrar soluciones a los problemas que hoy enfrenta el pueblo boliviano».

LEA TAMBIÉN: EL DESGARRADOR AUDIO DE UNA MUJER ATRAPADA DURANTE LAS INUNDACIONES QUE HAN DEJADO AL MENOS 211 MUERTOS EN ESPAÑA

A continuación, indicó que los revolucionarios «no se rinden ni claudican».

«Nos mantendremos firmes en la defensa de mejores días para nuestra patria», acotó. Luego, demandó la «inmediata liberación de los compañeros y compañeras injustamente aprehendidos durante la jornada de protesta».

Asimismo, acompañó el post con un video donde se le ve junto a otros de sus partidarios sumarse a la huelga de hambre.

Iniciamos la huelga de hambre desde el Territorio de Lucha, convencidos de la necesidad de encontrar soluciones a los problemas que hoy enfrenta el pueblo boliviano. Las y los revolucionarios no se rinden ni claudican. Nos mantendremos firmes en la defensa de mejores días para… pic.twitter.com/98iG3RmLJL — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 2, 2024

«Pueden detenerme, ojalá que no me maten por favor. He estado muchas veces en la cárcel, no tengo ningún miedo, pero nunca me voy a ir de Bolivia. Estoy con mi pueblo y con mi pueblo vamos a resistir», expresó Evo Morales.

El exmandatario además prometió que van a derrotar a un «gobierno corrupto y narco». «El mundo entero sabe que… No me voy a rendir ni a detener», acotó.

AFINES A EVO MORALES TOMAN CUARTELES

Un grupo compuesto de seguidores del expresidente de Bolivia, Evo Morales, tomó el viernes varios regimientos militares en Cochabamba y exigió la renuncia del actual mandatario, Luis Arce.

Se trató de una respuesta a los operativos para levantar los cierres de las carreteras. Por su parte, los seguidores de Morales pidieron que los militares de la unidad depusieran las armas y no cumplieras las órdenes.

Pocas horas después, Arce dijo que los seguidores de Morales estaban cometiendo «traición a la patria» y les exigió levantaran los bloqueos. Además, aseveró que tomaron como «rehenes a militares y a sus familias»

«Las víctimas son de origen popular, y muchos también tienen raíces indígenas originarias, como los policías a quienes estos grupos irregulares están disparando con armas letales y lanzando dinamitas», dijo Arce.