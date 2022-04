EN VIDEO | Fuerte explosión en Times Square despertó el pánico en Nueva York

Una fuerte explosión en una alcantarilla generó momentos de pánico en Times Square, en pleno centro de Manhattan, en Nueva York.

Según reportan en redes sociales, el estallido se registró aproximadamente a las 6:45 p.m. En varios videos se ve a transeúntes corriendo por la séptima avenida.

Las autoridades locales informaron que no hubo heridos y los incendios se apagaron a las 8:55 p.m.

"Los servicios de emergencia bloquearon y evacuaron a las personas en W. 43 St. y desde W. 46 St. hasta W. 42 St. Como medida de precaución", informa New York Daily News.

En imágenes se pueden ver algunas de las calles cercanas al accidente cerradas por los bomberos y las autoridades de la ciudad.

Times Square is currently closed off around 43rd and Broadway. Possibly bc of a manhole explosion but waiting for confirmation @CBSNewYork pic.twitter.com/RoKRQuCtyu

— Lisa Rozner (@LisaRoznerTV) April 10, 2022