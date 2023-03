EN VIDEO l Golpearon salvajemente a una mesera al negarse a pagar la cuenta: «Me arruinaron la cara»

La violencia en el lugar de trabajo es un problema que afecta a muchos sectores, incluyendo la gastronomía. El reciente caso de Agustina Tramontana, una joven mesera en un bar de Mendoza, Argentina, que resultó gravemente herida durante una acalorada discusión con clientes.

Agustina intervino en una pelea después de que los clientes se negaran a pagar por su comida y bebida. Como resultado, la golpearon y sufrió heridas graves en el rostro, incluida la pérdida de audición en un oído.

En una publicación en redes sociales, Agustina expresó su frustración y preocupación por la seguridad en su lugar de trabajo y en el sector en general.

“Ayer fui yo, pero esto pasa constantemente en la gastronomía. Estoy cansada de esto. De la inseguridad, de que ya no pueda sentirme segura ni en el trabajo, porque siempre nos preocupamos por la ida o la vuelta. Se suponía que el trabajo era el lugar seguro, y ahora ni eso”, indicó Agustina.

“¿Ahora se supone que tengo que sentirme insegura en cualquier lado? Tengo más de 20 puntos en la cara, el oído izquierdo sordo. Ni hablar de la cirugía plástica que tienen que hacerme. Todo por un par de tragos, por unos bestias que no saben medirse, ni saben tomar”, continuó.

La joven detalló: “Me arruinaron la cara, al punto de no poder verme en un espejo sin llorar. Me hicieron mierda física y mentalmente, y así como me paso a mí les pasa a muchísimas personas que trabajan en el rubro”.

Una joven identificada como Agustina Tramontana, fue golpeada en un bar de Mendoza en #Argentina, por dos clientes en una discusión. El ataque ocurrió el pasado martes y quedó registrado por las cámaras de seguridad en el lugar | Video RRSS pic.twitter.com/lTCMaxIhXd — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 17, 2023

“Esto pasa todos los días, no se crean que porque llegué a los medios es debut y despedida. Tengo impotencia y tristeza por mi cara; los traumas y las inseguridades que tengo hoy no valen los dos ron con cola que se tomaron. La desfiguración de rostro, mi miedo al salir a la calle, los traumas y la depresión de verme así no me los saca nadie”, agregó.

“¿Qué tengo que decir ahora? ¿Gracias a Dios estoy viva? ¿Menos mal que no fue peor? ¿Agradecer porque sólo fui sometida al acoso y a la violencia? Porque antes de ser agredida fui acosada y aun así tuve que seguir siendo ‘amable’ porque son mis clientes y siempre tienen la razón; porque de ellos depende mi trabajo y las reseñas en Google”, remarcó Agustina.

DETIENEN A LOS AGRESORES

Los responsables de este incidente quedaron privados de libertad por romperle un vaso en la cara a la joven. La policía los identificó como Carlos Ramón Angulo (40) y José Luis Pericoli.

La investigación está siendo llevada por la fiscalía de homicidios. Según la jurisdicción local, las heridas provocadas en el rostro de una persona califican el hecho como grave.

No obstante, varias fuentes judiciales argentinas aseguran que probablemente salgan en libertad pronto, al no tener antecedentes penales, reseñó Noticias Caracol.