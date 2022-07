EN VIDEO | La senadora de EEUU que decidió hacer twerking para conseguir votos

En bikini y haciendo twerking, así se mostró la senadora demócrata Tiara Mack en las redes sociales para invitar a los electores para que voten por ella en las próximas elecciones en Estados Unidos.

El video publicado en su cuenta de TikTok se viralizó. Sin embargo, también ha recibido muchas críticas.

Esta es la senadora Demócrata de Rhode Island, Tiara Mack, y subió este video en su cuenta de TikTok e Instagram para pedirle a la gente que vote por ella: pic.twitter.com/PqYgpLcWmP — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) July 5, 2022

“Yo no soy conversadora y estoy decepcionada. ¿Dónde trazamos la línea sobre el comportamiento de figuras públicas? Me gusta cuando nosotros tenemos un estándar de decoro que queremos que nuestra gente siga. ¡Ser poco común para ser admirada! ¡Esto no es todo!", indicó @nikki_1968.

Por su parte, el presentador republicano de Fox News, Tucker Carlson, cuestionó el comportamiento de la senadora. "Vemos a Tiara Mack, cabeza en la arena, 'twerking', y nosotros pensamos 'hombre, este es el Partido Demócrata'", sostuvo de acuerdo a lo reseñado por El Diario NY.

Aunque muchos quedaron sorprendidos con su habilidad para hacer twerking, otros aseguraron que la "política se ha vuelto un circo".

TIARA MACK SE DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

La propia Tiara Mack decidió hacer frente a las críticas y aseguró que no se le debe juzgar por cómo vista o lo que haga con su cuerpo.

"Cariño, bebé, esto no es todo. Porque yo tengo un grado en Ivy League y soy senadora estatal. Esto no es sobre como yo visto; esto no es sobre lo que yo hago. Ellos no me respetarán independientemente", dijo la legisladora.

Además, expresó que todos necesitan recordar que "los políticos son personas; no están obligados a comportarse como ustedes quieren, están obligados a hacer su trabajo".

"Hacer twerking de cabeza realmente hace que las cuentas de Internet conservadoras y desquiciadas exploten un lunes. Hay algo muy raro y preocupante sucediendo en los Estados Unidos con respecto a la autonomía corporal, especialmente cuando se trata de comunidades históricamente marginadas. Me refiero a mujeres, personas con útero, jóvenes intersex y personas trans. Yo, como una mujer negra, siempre he sabido que mi cuerpo no es mío y será politizado, criticado y bajo el escrutinio. Ahora, tras la revocación de Roe vs Wade, muchas mujeres blancas se están dando cuenta de que su cuerpo tampoco es suyo", manifestó Tiara Mack, según El Tiempo Latino.

Además, apunta a la reelección en el Distrito 6 del estado de Rhode Island. De lograr la victoria en la primaria demócrata el 13 de septiembre, se medirá en las elecciones previstas para noviembre.