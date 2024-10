EN VIDEO: Madre e hijo son «tragados» por un mega hueco que se formó tras colapso de una calle en Rumania

Una madre y su hijo vivieron un desesperante momento en Rumania, luego de que la calle colapsara y formara un mega hueco que «se los tragó», cuando bajaron de su vehículo.

El suceso ocurrió este jueves en la calle Orhideelor de la ciudad de Bucarest, cuando la mujer llegó a su casa luego de buscar a su hijo en la escuela, y todo quedó grabado por una cámara de seguridad dispuesta en la zona.

La mujer, de 43 años de edad, y el niño de apenas 5 años, quedaron bajo tierra junto al automóvil. No obstante, los transeúntes que pasaban por el lugar se percataron de lo ocurrido y corrieron para prestarle asistencia y sacarlos del inesperado hoyo, según lo reseñado por Milenio.

Las imágenes de la mencionada cámara muestran el momento exacto cuando se rompe el suelo y se forma el mega hueco. Todo ocurre cuando la mujer desciende de su vehículo y abre la puerta de atrás para que baje su hijo. Pero tan pronto como el niño puso los pies sobre el asfalto la calle colapsa.

Al principio, el mega hueco sólo se lleva al vehículo y al pequeño, mientras la madre se sostiene por encima, aunque momentos más tarde ella también cae.

En la toma se ve cuando el conductor de un camión de basura, que estaba estacionado junto al automóvil, se baja y corre para auxiliar a las víctimas. Momentos después consiguen sacarlas.

No está claro el motivo del accidente, pero ya se inició una investigación para dar con las posibles causas, según el reporte de Daily Mail.

La primera hipótesis apunta al desgaste propio del uso de la calle, construida con piedra, sumado al peso del camión de basura y otros vehículos que pasaban por el lugar.

Street collapsed in #Bucharest

The 43-year-old woman was dropping her child off at a kindergarten in Bucharest, #Romania, when the cobblestones gave way underneath them yesterday morning.

The young boy, who had just got out of the car, immediately fell into the huge pit with… pic.twitter.com/KnuMSzEfAn

— Ian Collins (@Ian_Collins_03) October 10, 2024