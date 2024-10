EN VIDEO: Perritos quedan atrapados en un refugio en España en medio de las inundaciones, piden ayuda para evacuarlos

Un refugio de animales en Valencia, España, alertó sobre la difícil situación que están atravesando los perros en el lugar ante la inundación provocada por DANA.

En un video compartido en su cuenta de Instagram quedó evidencia de la situación crítica en el refugio de animales ubicado en Camí Caseta del Gall, en Sueca, donde decenas de perros están atrapados.

Sin apoyo de los servicios de emergencias y con acceso vehicular restringido a tres kilómetros del lugar, las cuidadoras han hecho un desesperado llamado a la comunidad para ayudar a evacuar a los animales.

A través de mensajes en redes sociales, el refugio ha pedido ayuda urgente, instando a personas dispuestas a llevar a los perros a sus hogares a acudir a pie, dado que los vehículos no pueden acercarse.

«Ayer nos desalojaban a nosotras, pero a los perros no. Dijimos que de aquí no nos movíamos, no íbamos a abandonarlos aquí», dijeron las cuidadoras.

Además, aclararon que si las personas lo desean no se trata de una adopción permanente, sino que cuidarían al perro al menos durante una semana mientras se recupera el refugio y luego podrán devolverlo.

🇪🇸 | INUNDACIONES EN VALENCIA: Refugio de perritos completamente inundada en Sueca, Valencia. pic.twitter.com/qll7smANs1 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 30, 2024

Para coordinar los rescates pusieron a disposición sus redes sociales.

Asimismo, urgieron a las autoridades camas grandes para perros, comida, sábanas y toallas.