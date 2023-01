EN VIDEO | Reportera rusa es impactada por un proyectil mientras cubría en vivo la guerra en Ucrania

Anastasia Yelsukova, una reportera rusa, resultó herida después que un proyectil impactara en su rodilla. El hecho ocurrió mientras la periodista cubría en vivo la guerra en Ucrania para el medio Readovka.

Las cámaras captaron el momento en el que Yelsukova se grababa en Soledar, ciudad de Donestk recién conquistada por Wagner, un grupo paramilitar. Ese grupo irregular tomó ese territorio hace menos de una semana, según el gobierno ruso.

Es por ello que la comunicadora quiso filmar los avances del grupo paramilitar en Soledar, la cual está arrasada totalmente por los combates. No obstante, un momento después se escuchó a la reportera rusa gritar de dolor. La habían herido en su rodilla con una bala.

El diario The Telegraph informó que la mujer recibió primeros auxilio de parte de la milicia Wagner. Posteriormente, se la llevaron en helicóptero para operarla de su rodilla y está fuera de peligro.

El medio para el que trabaja reaccionó al hecho con un comunicado. "Creemos que volverá al frente en breve y filmará otros excelentes informes. Es una mujer que no tiene miedo", expresaron.

Se desconoce qué día exactamente se suscitó el incidente.

Ucrania sigue siendo el escenario de un intenso conflicto bélico que está cerca de cumplir el año.

A mitad de semana, un helicóptero se precipitó contra una guardería dejando 17 muertos, entre ellos niños y el ministro de Interior.

Además de las citadas víctimas mortales la tragedia provocó 25 heridos, entre los que se incluyen 11 niños, informó el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó lo ocurrido de "terrible tragedia" y ordenó una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El jefe de la policía de la región de Kiev, Andriy Nebytov, indicó que al parecer el aparato siniestrado "estuvo volando a baja altura durante un largo periodo de tiempo".

The moment when a shell hit Russian military correspondent of Readovka Anastasia Yelsukova in Donetsk.

She's fine. pic.twitter.com/CHxUtJdkSm

— Clash Report (@clashreport) January 21, 2023