﻿ EN VIDEO: Rescatan a bebé en una calle de Argentina, gateó 70 metros en la madrugada en compañía de su perro

La vida de un bebé de un año corrió serio peligro en Argentina luego de escapar de su casa de madrugada y gatear en plena calle.

Los hechos ocurrieron en Córdoba, aproximadamente a las 4 de la madrugada. El menor dormía junto a su madre, pero de un momento a otro se bajó de la cama y encontró la puerta de la casa abierta, por lo que empezó a gatear.

Al notar que algo no estaba bien el perro de la familia empezó a seguir al bebé. No obstante, su madre estaba en un sueño profundo y no se dio cuenta de lo que pasaba, según informó el medio Todo Noticias.

El bebé siguió gateando y se alejó 70 metros de su hogar. Cuando la policía lo encontró, el pequeño estaba a tan solo dos metros de llegar a la ruta transitada por vehículos.

🖲️ LAS CÁMARAS DEL 911 CAPTARON A UN PEQUEÑO EN PLENA MADRUGADA 👶 El niño de un año de vida se encontraba gateando en horas de la madrugada, en calles Manuel Astrada y Río Negro de Bº Villa La Lonja. 🫂 Inmediatamente, los efectivos tomaron en sus brazos al bebé, él que con… pic.twitter.com/fWOU9xG072 — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) May 14, 2024

EL RESCATE DEL BEBÉ

A pesar de que el perro lo acompañó en todo momento, la policía señaló que lo ocurrido pudo haber terminado en una tragedia.

Luego de haber encontrado al bebé, la policía con ayuda de los vecinos empezó una búsqueda hasta que dieron con la madre del pequeño, una mujer de 24 años.

«Fue un final feliz, pero pudo haber sido una historia diferente», alertó el subcomisario Ariel Britos.

«La mamá dijo que estaba durmiendo arropada con su niño. El niño se desliza, gatea y aparentemente el perrito que lo acompañaba logró abrir la puerta del hogar. Estaba solo a la intemperie. Ella no se había percatado, quedó asombrada», agregó.