EN VIDEO | Sigue la violencia: Tiroteo en el centro comercial más grande de EEUU

La Policía de Minnesota informó este jueves, 4 de agosto, sobre un tiroteo en el Mall of America, el centro comercial más grande de Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades no han comunicado sobre fallecimiento.

Los agentes precisaron en Twitter que estaba trabajando un “incidente activo” en el Mall of America. En tal sentido, la Policía precisó que hubo disparos en el centro comercial, pero la situación fue controlada poco después.

"Hemos asegurado la escena en el Mall of America y podemos confirmar que hubo disparos. Este es un incidente aislado. El sospechoso huyó del MOA a pie y los oficiales están en proceso de entrevistar a los testigos”, apuntó la Policía.

De igual forma, las autoridades señalaron que no han registrado heridos o fallecidos por el tiroteo. ”En este momento no hemos localizado a una víctima”, acotaron las autoridades, según la agencia AP.

POLICÍA NO DIO INFORMACIÓN DEL ATACANTE

En las redes sociales circularon videos e imágenes sobre el incidente. En uno de ellos se observa a un hombre gritando mientras camina cerca de una tienda de ropa del complejo, para poco después hacer tres disparos.

El vocero del centro comercial, Dan Jasper, afirmó que el centro comercial estaba cerrado y que el tiroteo estaba controlado. Además, afirmó que se trató de un “incidente aislado” en una tienda, aunque no brindó más detalles.

Hasta la noche de este jueves, la Policía de Minnesota no ha brindado detalles sobre la situación del atacante. Por tanto, si fue capturado por las autoridades tras escapar del centro comercial.

Mall of America fue inaugurado en 1992, cuenta con más de 500 tiendas y es el más grande de Estados Unidos. Además, están prohibidas las armas en el recinto, aunque no tiene detectores de metales y los compradores no son registrados al entrar.