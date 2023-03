EN VIDEO | Tornado arrasó todo a su paso por Misisipi, van más de 20 muertos

Un potente tornado arrasó todo a su paso en el estado de Misisipi, Estados Unidos, dejando al menos 21 muertos hasta ahora. Este poderoso vórtice devastó todo lo que se atravesó por más de 160 kilómetros.

El condado de Sharkey es el que más padeció los efectos del torbellino. Allí, fallecieron hasta 13 personas. Le siguen los condados de Humphreys y Carroll, con tres muertos cada uno. Otras dos víctimas fatales pertenecen al condado de Monroe. Así lo estiman los distintos departamentos forenses, en declaraciones a CNN.

Sin embargo, el número de muertos podría subir en las próximas horas debido al largo camino de destrucción que dejó el tornado. Las múltiples operaciones de búsqueda y rescate en Sharkey y Humphreys podrían arrojar una actualización de las cifras este mismo sábado, señaló la Agencia para Gestión de Emergencias del estado.

Todd Terren, presidente de la organización humanitaria United Cajun Navy, indicó que la localidad de Rolling Fork quedó «prácticamente devastada». Allí, residen aproximadamente 2.500 personas.

Por su parte el agente de la Patrulla de Carreteras, Jose Watson, comunicó que la población de Silver City, de 340 habitantes, quedó con enormes daños.

«Ahora mismo diría que esto me recuerda al tornado de Joplin«, añadió Terrell. Se refiere al torbellino que mató a 161 personas en 2011. Incluso, dijo que este podía ser «peor».

First Light of Rolling Fork Mississippi after a Violent #Tornado last night. #mswx @SevereStudios @MyRadarWX pic.twitter.com/NG0YcI3TQn

— Jordan Hall (@JordanHallWX) March 25, 2023