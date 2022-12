EN VIDEO | Un arresto de locos: Conductor arrolló a dos policías para evitar inspección en Argentina

Un grupo de jóvenes quedaron detenidos en Argentina luego de resistirse a una revisión de rutina y dejar heridos a dos policías mientras emprendían su escape.

Los hechos ocurrieron la mañana del día de Navidad en la localidad argentina de Córdoba. Durante una inspección una pareja de policías le pidió a los tripulantes del vehículo que detuvieran la marcha y mostraran la documentación pertinente. Los uniformados también tenían previsto realizarles un control de alcoholemia.

Ante esta petición una de las personas que estaba en el vehículo dijo: "¿Qué delito? No estamos haciendo nada malo, no robamos no hicimos nada". Mientras que otro responde: "Bajemos, no quiero meterme en esta, pregúntale qué estamos haciendo".

💥 Locura en #Cordoba un conductor arrastro a 2 Policias mientras lo arengaban desde adentro y afuera del auto. ⚠️ https://t.co/liL2ThPUUz #AlertasTransito pic.twitter.com/K1LwdIduAp — Alertas Transito (@AlertasTransito) December 26, 2022

"No estamos haciendo nada malo", le responde el conductor a su amiga. Por su parte, la otra acompañante reafirma la voluntad de negarse a descender del vehículo: "Coral, no te bajes porque es peligroso", informó Marca.

Después de la discusión, el conductor del vehículo tomó la peor decisión posible y aceleró, aún con los dos policías al frente. Los uniformados tuvieron que abalanzarse sobre el capó del carro quedándose encaramados al mismo mientras que el conductor seguía acelerando y arrastrándolos varios metros.

Posteriormente, tuvo que intervenir otra patrulla que obligó al vehículo infractor a detener la marcha. Seguidamente, todos los jóvenes quedaron privados de libertad.

"Los dos policías que terminaron encima del capó tuvieron que ser hospitalizados, ambos con traumatismos en sus miembros inferiores. Si bien sus vidas no corren peligro, todavía no fueron dados de alta", afirmó un responsable de la policía.