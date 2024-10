EN VIDEOS: Lluvias causan graves inundaciones en España, hay desaparecidos

Una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha causado estragos este martes en el sur y este de España. Las autoridades alertaron de graves inundaciones en numerosas ciudades, además de varias personas desaparecidas.



Medios españoles indicaron que las lluvias afectaron especialmente a Andalucía y la Comunidad Valenciana. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) puso en alerta roja zonas de las provincias de Valencia y Málaga.



En redes sociales se viralizaron videos de los graves daños que causaron las lluvias. En algunas de las imágenes se aprecia a zonas urbanas inundadas, mientras que el torrente de agua arrastra decenas de vehículos.



Los reportes preliminares indican que un camionero está desaparecido en Valencia, mientras que seis están «no localizadas» en Albacete. Por tanto, activaron una Unidad Militar de Emergencias para encontrar a los afectados.

Las autoridades cerraron varios puertos del Mediterráneo por las lluvias torrenciales. El agua también provocó el cierre de importantes carreteras en la Comunidad Valenciana, además de suspender temporalmente el servicio de tren hacia Madrid.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pidió a la población a permanecer en casa o buscar puntos altos. «La noche va a ser larga», apuntó el mandatario regional, quien subrayó el riesgo de salir a las carreteras de la comunidad.

Spain is currently experiencing catastrophic flash flooding, especially across Andalucía, Murcia & Valencia

4+ inches of rain are expected across the typically dry, arid landscape

Emergency services are working hard to manage the situation.#Spain #Flood pic.twitter.com/B7U369EgEA

