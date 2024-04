﻿ Enviaron amenazas de muerte como parte de un "juego" y desataron pánico en una escuela de Argentina

Estudiantes en una escuela de Argentina vivieron horas de terror luego de que se difundiera una amenaza de muerte en la institución educativa.

A través de WhatsApp, los alumnos de una escuela en Santa Fe empezaron a recibir los perturbadores mensajes. “Los vamos a matar a todos”, decía uno de ellos. “Te invito a morir en la escuela”, añadió otro.

Los hechos ocurrieron específicamente en la escuela Malvinas Argentinas del barrio Las Flores II y se hicieron virales rápidamente. Incluso, muchos estudiantes entraron en pánico y manifestaron su terror en redes sociales

“Vengo a despedirme, ¿por qué? Tal vez mañana miércoles, 10 de abril, moriré, igual que mis compañeros. Voy a sobrevivir, no sé, realmente no espero sobrevivir, soy un ‘bully’ y tal vez muera. De seguro piensan que hablo estupideces pero no, sólo que… mañana nos van a matar”, escribió un supuesto alumno.

En cuestión de horas la información llegó hasta los padres de la institución educativa, quienes tomaron la decisión de no enviar a sus hijos al colegio al día siguiente. De un total de 900 estudiantes tan solo acudieron 15.

Esta situación obligó a autoridades del Ministerio de Educación a acudir al plantel con especialistas para tranquilizar a la comunidad.

¿QUIÉN REALIZÓ LA AMENAZA EN LA ESCUELA?

La madre de un niño de cuarto grado se manifestó horas después en WhatsApp y afirmó que todo se trató de un “juego de chicos”.

La mujer contó que los jóvenes hicieron esta «broma» luego de ver “una película basada en un hecho real” en la que un alumno víctima de bullying fue a matar a todos en la escuela.

“Lo están viendo en TikTok y lo mandaron en un grupito entre ellos. Una estupidez, un juego que hicieron entre ellos”, señaló.