«Es mentalmente inestable»: Lo que dijo Trump sobre la mujer que lo acusa de violación

El expresidente estadounidense, Donald Trump, señaló a E. Jean Carroll de ser “mentalmente inestable”. La mujer, una escritora y periodista, acusó al exmandatario de abusar sexualmente de ella hace más de 20 años cuando era encargada de una tienda de ropa.

Carroll dio a conocer dicha historia en 2019. Posteriormente, interpuso un caso contra el líder republicano en una corte de Nueva York y no fue hasta el 25 de abril pasado que empezó el juicio.

En su testimonio de cien páginas, Trump negó los hechos y dijo que todo es “pura ficción”. Asimismo, insistió que la mujer inventó todo. “Creo que está mentalmente enferma. Hay algo raro en esta mujer”, describió.

A Trump se le preguntó en una declaración jurada sobre una foto donde aparece hablando con una mujer. El expresidente respondió que la fémina de la imagen es Marla Maples, su exesposa. No obstante, resultó ser E. Jean Carroll.

Los abogados de la mujer afirmaron que esto es una evidencia de la contradicción del exjefe de Estado ya que este aseguró en reiteradas oportunidades que Carroll no era de “su tipo”.

EL ARGUMENTO DE TRUMP

En su defensa, Trump recordó que cuando ocurrieron los hechos él “siempre” estaba acompañado de sus guardaespaldas. Estos, afirma, pueden confirmar o desmentir los hechos.

El exmandatario se refiere a que la presunta violación habría ocurrido en unos populares y grandes almacenes en un momento donde, de acuerdo a la denunciante, no había nadie en la planta, solo ellos.

“Es la historia más ridícula y asquerosa que haya escuchado. No puedes dar una fecha porque no tienes idea de cuándo pasó porque no sucedió”, agregó Trump.

Se espera que ambas partes presentes sus alegatos finales al jurado el lunes 8 de mayo, a menos que Trump se apersone y declare. No obstante, se ve poco probable que el exgobernante de EEUU lo haga, reseñó Univisión.