﻿ "Es un mensaje": Lo que dijo el mejor amigo del exteniente Ronald Ojeda tras su asesinato en Chile

El mejor amigo del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, se pronunció sobre el terrible asesinato que le quitó la vida desde su exilio en Chile.

Por temor a represalias, el hombre no dio su nombre real y se identificó como Diego, en una entrevista concedida al portal chileno T13.

Para el amigo de Ojeda, con quien también habría compartido en el ejército venezolano, su muerte «es un mensaje que está mandando la dictadura», haciendo referencia al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

«Yo tengo ya siete años en Chile. La verdad es que su muerte es una noticia que nos impacta a todos los venezolanos que estamos en el extranjero, porque podemos notar que quienes hemos luchado de una u otra forma contra la tiranía, la opresión del régimen dictatorial que se dio en Venezuela (…) esto que pasó con Ronald es un mensaje que está mandando la dictadura”, precisó.

No obstante, no mostró ninguna prueba sobre los señalamientos, lo que se une a las declaraciones del Partido Comunista chileno, que negó rotundamente la implicación del gobierno venezolano en el mencionado asesinato.

Asimismo, hay que destacar que el presidente chileno, Gabriel Boric, mantuvo silencio durante 17 días, hasta que finalmente envió sus condolencias a los familiares del occiso.

“Como Gobierno actuamos con fuerza desde el primer día para que esto se esclarezca y como Presidente de la República yo también hablo a través de mis ministros y le entregamos como Gobierno las condolencias que corresponden a la familia de Ronald Ojeda”, señaló.

FAMILIARES TAMBIÉN SEÑALAN IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO VENEZOLANO Y EL TREN DE ARAGUA

Refugiado político en Chile desde 2023, Ojeda tenía 32 años al momento de su asesinato.

Su cuerpo fue hallado nueve días después de su secuestro en Santiago. La hipótesis de que detrás del crimen está el gobierno de Maduro, asociado con el Tren de Aragua, es la que más sostienen los familiares.

La viuda de Ojeda lamenta el miedo que viven los venezolanos.

“El gobierno de Venezuela es una dictadura y eso no podemos ocultarlo. Solamente les pido que no permitan que manchen el nombre de su país y se burlen de su soberanía (…) No pueden ocultar la verdad. Es un secreto a voces. Sabemos que detrás de esto está el gobierno de Venezuela”.