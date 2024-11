Escándalo en Chile: Mujer denunció a Gabriel Boric por acoso sexual, recibió «imágenes explícitas»

Jonatan Valenzuela, abogado del presidente Gabriel Boric, confirmó que hay una denuncia por acoso sexual en contra del mandatario de Chile desde el 6 de septiembre.

La acusación la interpuso una mujer, mayor de edad, a la que el mandatario conoció hace 10 años. De acuerdo con el abogado, la mujer acosaba a Boric y ahora quiere hacer ver todo lo contrario.

«Boric fue víctima de un acoso sistemático -vía correo electrónico- por parte de una mujer mayor de edad que conoció en el contexto de su práctica profesional en Punta Arenas”, dijo en un comunicado.

“Se le enviaron 25 correos desde distintas direcciones de emails por parte de la misma persona, incluyendo en uno de ellos el envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito”, señaló.

🔴 El abogado del Presidente Gabriel Boric, Jonatan Valenzuela, abordó en la mañana de este martes la denuncia de acoso contra el mandatario, insistiendo su inocencia y asegurando que es el jefe de Estado el que ha sido «víctima de una situación de acoso sistemático». pic.twitter.com/zEWBjBkGwO — Meganoticias (@meganoticiascl) November 26, 2024

Según CNN, cuando ambos eran estudiantes, la mujer le envió fotos desnuda y le aseguraba que estaba enamorada de él y que deseaba tener una relación.

Preguntado sobre las fotos, el abogado aclaró que «el presidente descarta haberlas difundido, porque esa es la acusación que hace la denunciante. Quiero ser muy enfático y claro en esto para que podamos comprender el caso que enfrentamos. Esto inició en julio de 2013 a través del envío de una serie de correos electrónicos constitutivos del sistemático acoso».

El jurista destacó que la demanda no tiene ningún tipo de fundamento. “Desde julio de 2014 no existió ninguna clase de comunicación entre mi cliente y la remitente de esos correos. Mi representado jamás tuvo relación afectiva ni de amistad con ella y no han tenido comunicación desde ese año″, indicó.

En la comunicación precisó que la mujer acusa a Boric por una supuesta difusión de imágenes privadas y un supuesto acoso sexual.

Como parte del trabajo de defensa, el abogado puso a disposición de la Fiscalía todos los correos que recibió el mandatario por parte de esta mujer.

“Este lunes, 25 de noviembre, a un mes de la última comunicación con la Fiscalía de Magallanes, solicité una nueva entrevista con el fiscal a cargo para reiterar la total disposición con el esclarecimiento de los hechos. En virtud del tiempo transcurrido y la nueva entrevista solicitada, se consideró hacer pública esta información”, aseveró el jurista.

Para finalizar el escrito, indicó que el presidente Boric “rechaza y desmiente categóricamente la denuncia, y así quedará demostrado en la instancia correspondiente”.

LO QUE DICE EL FISCAL

Por su parte, el fiscal Cristián Crisosto precisó que aunque recibieron la denuncia, aún no se ha formalizado la causa ante los tribunales.

En declaraciones a la prensa, explicó que la causa penal aún se encuentra en una fase preliminar, conocida como “desformalizada”, y que actualmente se están realizando diversas diligencias para esclarecer los hechos.

Además, destacó que este tipo de investigación se realizan con total discreción para proteger a ambas partes involucradas.