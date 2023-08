Escándalo en Colombia: Capturado el papá de niños rescatados en la selva, lo acusan de abuso sexual

Las autoridades colombianas capturaron este viernes, 11 de agosto, a Miller Manuel Ranoque Morales, padre de los niños que estuvieron perdidos en la selva durante más de 40 días, tras acusaciones de abuso sexual contra de una de sus hijas.

La Fiscalía 5 Seccional Caivas, de Florencia, informó sobre el procedimiento de Ranoque. Lo imputan de “actos sexuales abusivos con menor de 14 años en concurso heterogéneo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años”.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ya manifestó hace semanas sus sospechas sobre Ranoque. Una vez entrevistaron a los niños tras su rescate, suspendieron las visitas del papá hasta nuevo aviso.

Periodistas fueron a la comunidad en la que estaban los niños y hablaron con los indígenas, quienes confirmaron las acusaciones. “Para nosotros, él debería estar pagando la condena en una cárcel; cometió un delito dentro del resguardo”, contó Carlos Andrés Aguirre, líder indígena.

DICE QUE ES INOCENTE

El acusado habló con BluRadio tras las primeras acusaciones y aseguró que no eran ciertas estas versiones. Sin embargo, Ranoque consideró que él no debe defenderse.

“Yo no necesito defenderme, la defensa la pone la niña. Yo soy humano, eso es lo único que les puedo decir. La niña tiene toda la palabra, yo no, porque si digo algo podría estar mintiendo y en ese error no voy a caer”, añadió.

A pesar de las acusaciones, Ranoque se mantuvo en libertad durante varias semanas, hasta que lo capturaron este viernes. Se presume que se mantenga tras las rejas durante el proceso penal en su contra.

Vecinos de la comunidad señalaron a Ranoque por violencia intrafamiliar en contra de su esposa, fallecida en el accidente aéreo de mayo. “No sería bueno darle la custodia por los delitos que ha cometido dentro del resguardo”, añadió Carlos Aguirre.