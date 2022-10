Escándalo en México por diputada trans que hace porno: "lo hago porque me pagan" +VIDEO

"Lo hago porque me pagan", expresó este miércoles 5 de octubre la diputada mexicana María Clemente García Moreno, una de las dos legisladoras transgénero del país latinoamericano.

ClEmente ahora mismo está en medio del ojo del huracán, tras haber publicado en su cuenta de la red social Twitter videos de contenido sexual sin censura.

En consecuencia, diputados e incluso colectivas feministas piden su renuncia inmediata, alegando que ese no es el comportamiento que debería tener como congresista. Una situación que provocó una reacción todavía igual o más polémica.

“Si ellos pueden trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento, mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser p*ta”, dijo sin tapujos la diputada.

Sin embargo, las organizaciones continuaron con su ofensiva contra la legisladora y la pornografía.

“Exigimos a la Cámara de Diputados y a Diputados de Morena que esta persona deje de ocupar un cargo público. No solo irrumpe en las convenciones contra la trata y tiene un lenguaje que bona a la violencia sexual contra las mujeres, sino que ahora sube pornografía a sus redes sociales”, acusó la colectiva feminista Marea Verde.

“Ella sube videos pornográficos, eso es una falta de respeto y un agravio para las familias mexicanas. Es un tema de falta de respeto. Se exige respeto y no se actúa en consecuencia. La diputada está acumulando denuncias y quejas, por lo que se pide actuar”, dijo por su parte Teresa Castell del Partido Acción Nacional (PAN), quien junto a otros miembros de su bancada presentó una queja ante el Comité de Ética en San Lázaro.

“Mi cuerpo es mío y nadie puede regularlo”, insistió Clemente.

“Los Derechos Humanos me respaldan, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me respalda, no necesito a nadie más”, aseveró.

María Clemente García Moreno, de 36 años, es diputada federal por Morena. Fue elegida como legisladora en la Ciudad de México para el periodo 2021-2024, tras ser electa por representación proporcional.

La diputada mexicana, María Clemente García, declaró abiertamente que su trabajo es hacer pornografía. “Lo hago porque me pagan. Es un trabajo”, señaló en rueda de prensa. pic.twitter.com/Ef46G53YVT — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 5, 2022