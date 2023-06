«Escenario no luce bien»: Buzo experto en el Titanic cree que submarino implosionó a los 3.000 metros

Michael Harris, un buzo experimentado y especialista en el RMS Titanic, sospecha que el submarino Titán que desapareció durante una expedición hacia el trasatlántico pudo haber implosionado con sus cinco pasajeros en el interior.

Harris, fundador de RMS Titanic Inc, reconoció que el escenario “no luce bien”, puesto que el submarino está a kilómetros de profundidad. En tal sentido, no se mostró optimista respecto a las operaciones de búsqueda.

“La peor situación es que algo le haya pasado al casco y nuestro temor es que haya implosionado alrededor de los 3.000 metros”, acotó Harris. “No veo nada que pueda pasar en este punto”, agregó el especialista.

El buzo explicó que el descenso hasta el Titanic durante varias horas y el submarino llega hasta el fondo marino. Originalmente, debía quedar frente al trasatlántico para luego hacer el recorrido por la zona.

La Guardia Costera de Boston lidera la operación de búsqueda y ha estado informado sobre los avances. Sin embargo, Harris no se mostró optimista y afirmó que actualmente no hay nada que puedan hacer las autoridades.

Harris es un conocedor del tema, dado que ha liderado varias expediciones hasta los restos del trasatlántico. Bajo el liderazgo de RMS Titanic Inc. ha hecho varios descensos para rescatar miles de reliquias del naufragio.

Titanic expedition leader, @gmichaelharris, says more people have been to outer space than the depth of the ocean that the missing Titanic tour submarine is. He says there’s nothing the Navy can do right now and things aren’t looking good. pic.twitter.com/JHdSSZOe3Q

— Jesse Watters (@JesseBWatters) June 20, 2023