Esta sería la razón por la que Biden alivió sanciones al chavismo

La periodista estadounidense Trish Regan reveló la razón por la que el presidente Joe Biden decidió aliviar las sanciones económicas a Venezuela.

"Las fuentes me dicen que a Biden le gustaría reducir las sanciones a Venezuela para ayudar a bajar los precios del petróleo (y sacar a China y Rusia de la región). Pero le tiene demasiado miedo a la política. Típico. Estos pequeños pasos no ayudarán al pueblo estadounidense ni a Venezuela", acotó en su cuenta en Twitter.

Destacó que Biden estaría buscando reducir las sanciones, "pero al estilo típico de él solo lo está haciendo a medias".

"Ni siquiera eso, esto es como pasos de bebé. Pequeños pasos y nada de eso está ayudando a los venezolanos ni al pueblo estadounidense, cosas típicas del estilo de Joe Biden", indicó Trish Regan.

Sources tell me Biden would LIKE to reduce #Venezuelan sanctions to help lower oil prices( & get China and Russia out of the region)

BUT--he's too afraid of the politics. Typical. These baby steps moves will NOT help the American people nor #Venezuela! ▶️https://t.co/5n4TchAUx5 pic.twitter.com/IbOjW5iEWy

— Trish Regan (@trish_regan) May 21, 2022