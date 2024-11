¿Están botando la ropa donada en Valencia? La verdad detrás del video viral que causa indignación en España

El periodista español, Vito Quiles, denunció que autoridades en Valencia están tirando a la basura toda la ropa que les han donado para los afectados por las inundaciones.

«Amigo esto es increíble, están tirando toda la ropa que habéis donado para Valencia, en Alfafar, a un vertedero. Fijaos, están tirando toda la ropa que habéis donado, ahora mismo, a la basura», dijo.

«Me he tenido que colar como miembro del servicio de limpieza en un vertedero para mostrarles esto. Es una brutalidad. Esto es ropa en buen estado. Es una vergüenza», añadió Quiles en un video que rápidamente se hizo viral en redes.

🔴 #EXCLUSIVA | Tiran al vertedero toda la ropa que habéis donado para los afectados de la DANA. Ha ocurrido en la localidad valenciana de Alfafar. ¡TODA ESPAÑA TIENE QUE VER ESTO!(Investigación junto a @Alvise_oficial_) pic.twitter.com/xNt84Y1tLX — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) November 6, 2024

En esta misma línea, el eurodiputado de extrema derecha, Alvise Pérez, subió un video similar desde un camión de basura.

«Ahora mismo estamos en el camión, con ropa donada por todos los españoles, en un camión que están llevando al vertedero a quemarse. La logística de esta organización criminal es incapaz de generar capacidad para puntos de reparto», denunció el dirigente político.

AYUNTAMIENTO EN VALENCIA DESMIENTE A QUILES

El ayuntamiento de Alfafar en Valencia desmintió a Vito Quiles, y afirmó que lo que dice en su video es falso.

Asimismo, explicó la razón por la que están botando algunos cargamentos de ropa. «La ropa que se ha dejado descontroladamente en la vía pública durante la noche y que se encuentra en malas condiciones por el agua, barro y suciedad, no puede ser reutilizada».

«Los equipos sanitarios insisten que esta ropa representa un foco de insalubridad y, por lo tanto, debe ser gestionada como cualquier otro residuo. No sabemos qué se está haciendo con ella una vez que se la llevan, pero no podemos hacer nada para recuperarla», señaló el ayuntamiento.

En este sentido, pidió a las personas que vayan a realizar donaciones de ropa, que lo hagan siguiendo los protocolos establecidos. «Por favor, les pedimos encarecidamente que no dejen ropa descontrolada en la calle».

Además, recalcó que hay ropa para todo aquel que lo necesite. «Cualquier persona que necesite ropa o calzado puede seguir acudiendo a los puntos habilitados para ello, donde se les atenderá sin falta».

Para finalizar, las autoridades pidieron a los ciudadanos que no sigan compartiendo este tipo de fake news. «Es importante no compartir mentiras ni bulos y no añadir más problemas desinformando. Gracias por su colaboración y por el infinito esfuerzo conjunto en estos momentos difíciles, nunca estaremos suficientemente agradecidos», concluyó.