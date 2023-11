Este 30Nov es fecha límite y EEUU reconoce que «no ha visto avances» en acuerdos con chavismo

Estados Unidos reconoció este jueves, 30 de noviembre, que el chavismo no ha hecho «avances» para cumplir los acuerdos de Barbados, incluyendo la liberación de presos políticos y la habilitación de los opositores.

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, insistió en las exigencias al chavismo. «No hemos visto avances todavía», sentenció el funcionario, quien recordó que este jueves se cumple la fecha límite.

Kirby señaló que todavía «quedan horas del día» para que el chavismo haga avances importantes para cumplir los acuerdos. «Veremos qué deciden hacer los venezolanos», acotó el portavoz.

La Casa Blanca dio hasta el 30 de noviembre para que el chavismo cumpla las exigencias. Principalmente, la Administración Biden pide la liberación de presos políticos estadounidenses y mejoras en las condiciones democráticas.

¿SANCIONES AL CHAVISMO?

Funcionarios estadounidenses han dicho que, en caso de que no se cumpla el acuerdo, volverá el esquema de sanciones. Sin embargo, Kirby no se posicionó al respecto y optó por no adelantar el restablecimiento de estas medidas.

Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en el diálogo, dijo que para este jueves se debía hacer público un «procedimiento» para habilitar candidatos, incluyendo a María Corina Machado, ganadora de las primarias..

«Entre hoy y mañana debe producirse y ser notificado un procedimiento que pueda brindar la herramienta, fórmula o mecanismo, para producir las habilitaciones, ya sea de María Corina o de cualquier otro venezolano que aspire a ser presidente», dijo el miércoles.

No obstante, el gobierno de Maduro solamente ha liberado unos pocos presos políticos y mantiene las inhabilitaciones. Mientras tanto, voceros del chavismo insisten en que Machado no participará en las presidenciales del próximo año.