Estos serían los efectos de las armas químicas que estaría utilizando Rusia en Ucrania

Combatientes de la ciudad de Mariúpol en Ucrania describieron los síntomas de lo que consideran pueden ser los efectos de armas químicas supuestamente usadas por el ejército ruso en el asedio a esa ciudad.

Varios militares y civiles aseguran que algunas personas sufrieron síntomas de asfixia debido a una nube blanca que afectó este lunes la zona de la planta de Azovstal; aunque no se produjeron víctimas mortales.

"Las víctimas de la propagación de la sustancia venenosa de origen desconocido en la ciudad de Mariúpol se encuentran en un estado relativamente satisfactorio"; informaron los combatientes ucranianos. Agregaron que el contacto de los civiles con dicha sustancia "fue mínimo".

Destacaron que el foco de origen de dicha sustancia "es imposible investigar debido al fuego enemigo; y porque los rusos siguen utilizando la táctica de ocultar sus propios crímenes", reseñó la agencia EFE.

En un video publicado por el batallón Azov se puede ver a un militar que resultó afectado de manera moderada; y otros dos que siguen bajo supervisión médica, así como una anciana que sigue sin poder caminar en Ucrania.

👆🏼The military were a little bit closer. However, it is currently impossible to fully investigate the scene due to the enemy fire, because the Russians continue using the tactics of concealing their own crimes.

In the video, one can see a military in a moderate condition.👇🏼 pic.twitter.com/dLdYHcSX86

— АЗОВ (@Polk_Azov) April 12, 2022