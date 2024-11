Estudiante iraní detenida por desnudarse en la universidad, protestaba contra el uso de hiyab

Una estudiante iraní fue detenida esta semana en la Universidad de Ciencias de la Investigación de Teherán después de quedarse en ropa interior para protestar contra el uso obligatorio del hiyab.

En redes sociales se viralizó el sábado un video de una joven en ropa interior en Teherán, la capital iraní. Reportes apuntan que la estudiante enfureció cuando unos agentes de seguridad la enfrentaron físicamente por no llevar el hiyab.

Todo el hecho quedó capturado por un estudiante que grabó desde un aula superior. En las imágenes se aprecia que la joven se quitó toda la ropa y se quedó caminando en el campus exterior de la universidad.

El video se viralizó y no se hicieron esperar los elogios hacia la estudiante. Los internautas destacaron su «audacia» y «coraje» para hacerle frente a las normativas de la teocracia iraní, en donde las mujeres no tienen la libertad de mostrar su cabello en público.

Las autoridades no se han pronunciado por el incidente. Sin embargo, Syed Amir Mahjoub, director de relaciones públicas de la universidad, dijo que la estudiante fue detenida y puesta en manos de la policía.

Mahjoub negó que los agentes de seguridad hayan tenido un enfrentamiento físico con la estudiante y afirmó que tenía un «favorable» estado de salud. Además, afirmó que era una persona con «trastornos mentales».

— Manish Shukla (@manishmedia) November 3, 2024