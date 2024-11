Europa reacciona a la victoria de Trump, habría preocupación

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó este miércoles a Donald Trump por ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aunque filtraciones alertan de una preocupación desde Europa.

Von der Leyen felicitó «calurosamente» a Trump por volver a la Casa Blanca. De igual forma, aseguró que Estados Unidos y la Unión Europea «son más que simples aliados», por lo que pidió mantener buenas relaciones.

«Estamos unidos por una verdadera asociación entre nuestros pueblos, que une a 800 millones de ciudadanos. Trabajemos, pues, juntos en una agenda transatlántica sólida que siga brindando resultados para ellos», dijo en X (Twitter).

I warmly congratulate Donald J. Trump.

The EU and the US are more than just allies.

We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.

So let’s work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024