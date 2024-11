Evo Morales asegura que Maduro le «salvó la vida» por este motivo

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que Nicolás Maduro «le salvó la vida» al prestarle dos vehículos de uso personal en los que se pudo movilizar el domingo pasado, día que denunció un «atentado» en su contra en el Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político.

«Si el presidente Maduro no me hubiera prestado los dos carros, no sé qué hubiera sido de la vida de Evo. En otras palabras, el presidente Maduro me salvó la vida», aseguró Morales este 3 de noviembre en su habitual programa radial.

El exmandatario recalcó que el presidente Luis Arce, con quien tiene diferencias actualmente, sabía del préstamo de vehículos para su seguridad. Cabe mencionar que el martes pasado, Evo Morales admitió por primera vez que se desplazó en carros prestados por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Esto llevó a que fuerzas opositoras a Morales lo calificaran como una «injerencia».

«Venezuela, con gobierno de izquierda o de derecha, siempre apoyó a Bolivia, sabe que Bolivia es hija predilecta de Simón Bolívar», acotó Morales este domingo.

HUELGA DE HAMBRE

El exmandatario de Bolivia cumplió este domingo su segundo día en huelga de hambre para forzar al Gobierno de Arce a dialogar sobre sus demandas políticas y económicas.

En su cuenta de X (Twitter) Morales hizo el anuncio la noche del viernes. «Iniciamos la huelga de hambre desde el territorio de lucha, convencidos de la necesidad de encontrar soluciones a los problemas que hoy enfrenta el pueblo boliviano».

A continuación, indicó que los revolucionarios «no se rinden ni claudican».

«Nos mantendremos firmes en la defensa de mejores días para nuestra patria», acotó. Luego, demandó la «inmediata liberación de los compañeros y compañeras injustamente aprehendidos durante la jornada de protesta».

«Pueden detenerme, ojalá que no me maten por favor. He estado muchas veces en la cárcel, no tengo ningún miedo, pero nunca me voy a ir de Bolivia. Estoy con mi pueblo y con mi pueblo vamos a resistir», expresó Evo Morales.