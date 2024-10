Evo Morales iba en vehículos de Venezuela durante enfrentamiento con policía de Bolivia

El expresidente Evo Morales reveló que estaba usando vehículos de Venezuela durante la confrontación con la policía de Bolivia.

“Yo decía a los compañeros que estos carros van a ser para el museo, mucho depende también del dueño, son carros prestados. Quiero decirle que, en una reunión en el exterior, (donde) estaba Lucho, estaban algunos compañeros de Venezuela y Cuba, me prestaron las dos movilidades de Venezuela por temas de seguridad”, dijo Morales en una entrevista con la radio Kawsachun Coca.

Morales tuvo que hacer estas declaraciones por las acusaciones en su contra. «Lucho, sabe muy bien, fue con su conocimiento, que diga la verdad dónde y cómo ahora están queriendo tergiversar. Yo no tengo plata para carros como esos. El primer año me lo prestó un compañero de Santa Cruz, se lo devolví, después, el segundo y tercer año me prestaron los otros vehículos”, continuó de acuerdo a lo reseñado en el medio boliviano El Deber.

El pasado lunes, el diputado Jairo Guiteras había denunciado que uno de los vehículos usados por Morales en la balacera «está registrado a nombre de un gerente de la petrolera venezolana PDVSA».

“Hago conocer a la población boliviana que el propietario del vehículo que transporta a Evo Morales (…) pertenece al señor Miguel Ángel Lozano Delgado ¿Quién es él? Un gerente de PDVSA”, escribió Guitera en sus redes sociales.

🚨 🚨 Hago conocer a la población Boliviana que el propietario del vehículo que transporta a @evoespueblo , vehículo en el cual fue baleado, pertenece al Sr. MIGUEL ÁNGEL LOZANO DELGADO. Quién es él?? GERENTE DE PDVSA!! Y el anterior propietario de la otra vagoneta en la que… pic.twitter.com/E0KewyUNfB — Jairo Guiteras (@JairoGuiteras) October 28, 2024

Asimismo, el legislador pidió una investigación sobre el gerente de PDVSA para averiguar “cuál es su relación con Evo Morales y los bloqueos”.

“Hay que ver si esta persona está financiando los bloqueos. Es inadmisible que extranjeros vengan a desestabilizar nuestro país”, afirmó.