Exembajador colombiano en Venezuela deja la FAO, entró en rehabilitación por este motivo

El exembajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, anunció que renunciará a su cargo como representante de su país ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) debido a problemas de consumo de alcohol y drogas, que lo llevaron a entrar en rehabilitación.

Tal decisión ocurre en medio de su diagnóstico de quiste precanceroso, que lo llevó a viajar a México para sus terapias de rehabilitación contra las adicciones. En una entrevista con Semana, informó sobre sus planes de renunciar a su puesto para volver a Colombia y ocuparse de temas nacionales.

Benedetti argumentó que su decisión de acudir a ayuda profesional estuvo motivada por el shock emocional que le provocó el diagnóstico y su posterior intervención. «Fue un golpe muy duro», dijo al describir cómo ese hecho lo llevó a reflexionar sobre su estilo de vida.

«A mediados de septiembre me hice un examen de rutina, me ordenaron una colonoscopia y me encontraron un quiste, un precáncer, estuve regular de salud. Me hicieron un procedimiento quirúrgico, aquí en Barranquilla, y eso me llevó a pensar en que tengo que cambiar mi estilo de vida, a mejorar el manejo de emociones, el estrés. Mi quiste tenía 8 centímetros de largo y me lo quitaron», sumó.

El exembajador colombiano en Venezuela aseveró: «Uno siempre cree que todo lo tiene ganado, que la vida la tiene regalada. A mí me dio muy duro, casi que entré en depresión, a uno parece que se le viene el mundo encima, y uno viene a ver que ha cometido exceso».

BENEDETTI: «NUNCA SANARÉ REALMENTE DEL ALCOHOLISMO»

Ese contexto lo llevó a entrar en rehabilitación, proceso que lleva a cabo en Mazatlán, México.

«Ahí te hacen una introspección, una retrospectiva de lo que es toda tu vida, y empiezas a hablar de verdad con sentimientos. A uno parece que se le olvidan los sentimientos», apuntó. «Nunca me voy a sanar realmente del alcoholismo, lo que sí puedo es recuperarme», acotó.

Para finalizar, reveló que en 1995 estuvo en rehabilitación «y limpio, como decimos, sin consumir absolutamente nada durante 13 años». Así fue hasta 2008, cuando «volví a recaer».

«Viendo que me había cogido ventaja, tomé la decisión, por mi familia, por mi padre, por mi madre, por mi esposa, por mis hijos, por calidad de vida, por salud física y mental», sostuvo Benedetti.