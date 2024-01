EN VIDEO: Expresentador de Animal Planet casi muere en Tailandia tras brutal ataque de un ciervo

El aventurero español Frank Cuesta, expresentador de Animal Planet, estuvo a punto de morir por el ataque de un ciervo en Tailandia. Los hechos ocurrieron en el santuario de animales donde vive desde hace años con su familia.

En video quedó grabado el momento en el que recibió el brutal ataque del ciervo llamado Perrito. El clip empieza con Cuesta llamando al animal. Sin embargo, de un momento a otro lo embiste y lo cornea varias veces. Mientras tanto, el español intenta sujetarlo por los cuernos para evitar que los daños sean mayores.

La lucha entre ambos duró varios minutos que para el aventurero parecieron una eternidad. Al cabo de un rato agarró una roca del suelo y le pegó en varias ocasiones en la cabeza del animal, al tiempo que la cámara registraba, no solo las imágenes, sino los gritos de dolor del hombre.

🇹🇭 | Frank Cuesta, conocido herpetólogo y aventurero español, casi pierde la vida tras el ataque de un ciervo llamado 'Perrito' en su santuario en Tailandia. El ex presentador de Animal Planet sufrió varias heridas tras el incidente captado en video. pic.twitter.com/pnUklpj6Mw — UHN PLUS (@UHN_Plus) January 29, 2024

Finalmente el ciervo decidió alejarse y Cuesta logró pararse y escapar.

Al cabo de un rato subió un segundo video en el que explicó lo que había ocurrido. En el clip se ve con la misma ropa que tenía cuando sufrió el ataque y aún con manchas de sangre.

“He cometido el error de salir por una zona donde él no veía salida y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía por no darme cuenta”, explicó.

Confirmó que le pegó varias cornadas, algunas más profundas que otras.

«Pero bueno, son cosas de vivir aquí. He calculado mal, pensé que él tenía salida y no era así. Tengo heridas por todos los lados, he tenido que agarrarle y arrastrarle, estar peleando a ver quién se cansaba antes, pero ya os digo que son cosas de estar con fauna salvaje”, añadió.

“Estoy bien, un poco aturdido por la pelea. Pero esta vez hemos salido bien dentro de lo que cabe, tengo cornadas por todos los lados”, concluyó.

Ya después de curarse decidió subir un nuevo video para tranquilizar a sus seguidores.

“Me he cosido, tenía una herida bastante profunda, heridas por todo el cuerpo. Quería decir que estas cosas pasan, Perrito ha estado en celo y tenía dos cables, el último se lo quité en la pelea de hoy. Ha sido una situación de vida o muerte y lo que quiero decir es que a veces la fauna es así, dura, jodida”, comentó.

“Tengo suerte de ser un hombre grande y fuerte. El animal pesa más de 200 kilos y tiene unas astas fuertes. De hecho, en el primer ataque me tuve que quitar un asta de las costillas, me hizo un agujero”, reveló.

No obstante, hizo énfasis en que el ciervo es un animal muy noble que lo conoce desde hace algún tiempo.

“Perrito es un animal que me adora, pero tiene sus reacciones, su testosterona y sus días… Por eso hay que tener muchísimo cuidado siempre. Cualquiera puede ser letal. Perrito va a ser el mismo siempre, pero a veces pasan cosas”, concluyó.