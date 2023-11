Falleció la esposa del expresidente de EEUU Jimmy Carter, este 19Nov a los 96 años

La esposa del expresidente de los Estados Unidos (EEUU), Jimmy Carter, falleció este domingo 19 de noviembre a la edad de 96 años.

Así lo dio a conocer el Centro Carter, a través de un comunicado. Allí se especificó que la exprimera dama, falleció a las 2:10 de la tarde (hora de la costa Este de EEUU), en su casa de Plains, en Georgia.

Rosalynn Carter, nacida en la misma ciudad donde murió, estuvo casada durante 77 años con el expresidente demócrata, quien solo mandó por un período (1977-1981).

No obstante, Jimmy Carter se dedicó a trabajar por la democracia en el mundo, lo que lo hizo merecedor del Premio Nobel de la Paz en 2002.

El primero en lamentar públicamente su fallecimiento fue el exmandatario, en un comunicado.

«Rosalynn fue mi socia igualitaria en todo lo que logré”, indicó Carter de 99 años. El demócrata se encuentra en cuidados paliativos en su hogar.

“Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba», agregó en la misiva.

La muerte de Rosalynn Carter, quien padecía demencia, se produjo dos días después de que su familia informara que había empezado a recibir cuidados paliativos en su casa junto al expresidente.

“Ella y el presidente están pasando tiempo juntos y con su familia”, según un comunicado de su nieto Jason Carter. “La familia Carter continúa pidiendo privacidad y permanece agradecida por el gran amor y apoyo”, dijo su familia en un comunicado el viernes.

ROSALYNN CARTER CONOCIÓ A 14 BISNIETOS

A la exprimera dama le sobreviven su esposo, Jimmy, sus hijos Jack, Chip, Jeff y Amy, así como 11 nietos y 14 bisnietos. En 2015 había perdido a uno de sus nietos, según reseñó el medio Telemundo.

“Además de ser una madre amorosa y una primera dama extraordinaria, mi madre fue una gran humanitaria por derecho propio”, dijo Chip Carter en el comunicado de la familia.

“Su vida de servicio y compasión fue un ejemplo para todos los estadounidenses. La extrañaremos profundamente, no solo nuestra familia, sino también las muchas personas que hoy en día tienen mejor atención de salud mental y acceso a recursos para brindar cuidados”, añadió.