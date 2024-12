Fiscal de la CPI pidió a Maduro liberar a los presos políticos: «No he visto la implementación concreta de leyes que esperaba»

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro no ha tenido los avances que esperaba luego de que el organismo girara instrucciones para evitar nuevos crímenes de lesa humanidad. Asimismo, pidió que pongan en libertad a todos los presos políticos del país.

«La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. El camino de la complementariedad se está agotando», dijo Khan durante su discurso en la sesión inaugural de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, en La Haya.

Asimismo, aseguró que la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela avanza «sin demora». De igual forma, señaló que su oficina intenta mantener la «complementariedad», con el gobierno de Maduro, como parte del caso.

«Nuestras investigaciones independientes están en marcha, siempre han sido en paralelo. Son activas y estamos trabajando en estrecha colaboración con una variedad de socios para cumplir con nuestras responsabilidades», sostuvo.

«Los equipos han estado trabajando con foco para acelerar sus actividades de recolección de pruebas con miras a establecer puntos de referencia y plazos concretos y claramente identificados», añadió.

PREOCUPACIÓN POR ARRESTOS POSTELECTORALES

Por otra parte, el fiscal de la CPI destacó que siguieron de cerca los arrestos poselectorales ocurridos en Venezuela recientemente. «Después de las elecciones de este año, insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente».

Khan también alertó sobre la poca colaboración que ha tenido el gobierno de Maduro con organismos internacionales de derechos humanos. Por lo cual, instó al gobierno a «permitir la entrada a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como me habían prometido previamente por escrito, y deben cooperar de manera más tangible con mi oficina».

En 2020, la CPI confirmó que en Venezuela había ocurrido crímenes de lesa humanidad. “Autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.

Desde entonces, el organismo ha girado una serie de instrucciones al gobierno de Maduro para intentar evitar que esto se repita. Asimismo, han extendido la investigación con el objetivo de encontrar a nuevos responsables.