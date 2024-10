FOTO: Edmundo González tuvo que acudir al hospital tras sufrir lesión en el brazo

El abanderado de la oposición en los últimos comicios presidenciales, Edmundo González Urrutia, informó este sábado que tuvo que acudir a un hospital en España, luego que sufriera un «traspié» que le causó una lesión en su brazo izquierdo.

En su cuenta de X (Twitter), González Urrutia relató que para su sorpresa, lo atendió un médico venezolano, considerado como uno de los «mejores» del centro asistencial.

«No solo me sentí orgulloso por el reconocimiento de sus colegas, también me conmovió pensar que el talento de mi coterráneo estuviera exiliado como millones, como yo», agregó el exdiplomático.

A partir de ello, aseguró que su compromiso es para que el talento criollo «vuelva y nos apoye en la reconstrucción de Venezuela».

A continuación, Edmundo González compartió una foto después de sufrir la lesión, en la que aparece con el brazo en un cabestrillo.

«Hoy con mi cabestrillo, que fue lo que me dejó el traspié. Le agradezco al hospital la atención y la valoración de nuestros médicos exiliados», dijo. Para finalizar, añadió: «¡El que se cae se levanta!».

En las respuestas, le dejaron emotivos mensajes deseándole una pronta recuperación. «Que se mejore pronto presidente», aseguró una usuaria. «Le deseamos una pronta recuperación, presidente electo», señaló un joven.

