Fotos fake del tirador escolar rodaron por las redes, lo vinculaban a grupos trans

La policía de Estados Unidos difundió este martes, 24 de mayo, una fotografía de Salvador Ramos, autor del tiroteo en una escuela en la localidad de Uvalde, Texas.

Y a pesar que el rostro del joven de 18 años se ha publicado en varios medios de comunicación; a través de las redes sociales se están compartiendo otras imágenes en la que aseguran que Ramos era transgénero.

Sin embargo, las fotografías son falsas ya que pertenecen a otra persona. Sam, identificado así en redes sociales, negó ser el autor del tiroteo y afirmó que “ni siquiera vive en Texas”.

Falso: ¿estas son fotos de Salvador Ramos, el tirador de la masacre de Uvalde, Texas? En varios portales web y redes sociales se han compartido fotos que insinúan que Salvador Ramos era travesti/trans. Las fotos no son de Ramos: son fotos al azar compartidas en 4Chan. Hilo /1 pic.twitter.com/pU2ZurPvz2 — Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) May 25, 2022

Además, la publicación realizada en Reddit se hizo el miércoles, 25 de mayo, cuando las autoridades ya habían anunciado que Salvador Ramos había sido abatido en el tiroteo.

¿QUIÉN ES SALVADOR RAMOS, EL TIRADOR EN LA ESCUELA DE TEXAS?

Salvador Ramos ingresó al centro Robb Elementary School y comenzó a disparar contra los alumnos y profesores, dejando un saldo de 19 menores y dos adultos fallecidos.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que de acuerdo con los datos de que dispone, el atacante era estadounidense y estudiante del instituto de secundaria de Uvalde, reseñó la agencia EFE.

Un excompañero de clase indicó a la cadena CNN que Salvador Ramos sufría bullying en la escuela. Destacó que algunos alumnos se burlaban de él por la ropa que vestía y por la situación de vulnerabilidad económica de su familia.

“Él no quería ir a clase y, simplemente, lo fue dejando poco a poco. Rara vez venía”, contó el joven que no quiso revelar su nombre a la prensa. De igual forma, apuntó que a pesar que perdieron un poco el contacto tras salir de la escuela, algunas veces Ramos lo llamaba para jugar videojuegos.

Además, expresó que días antes del ataque recibió un mensaje de Salvador Ramos en el que le enseñaba un arma y una bolsa llena de municiones. Al preguntarle qué hacía con eso, el atacante respondió: “No te preocupes. Me veo muy diferente ahora, no me reconocerías”.