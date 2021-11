FOTOS IMPRESIONANTES | Por segunda vez la lava del volcán de La Palma alcanzó el mar

La lava del volcán Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, alcanzó este miércoles por segunda vez las aguas del océano Atlántico.

En esta ocasión la lava llegó al mar en la zona denominada playa de Los Guirres.

Así lo confirman fuentes del Instituto Volcanológico de Canarias, que añaden que la lava amenaza además con sepultar un local de hostelería que hay en esa zona de La Palma.

El choque térmico entre la lava a 800-900 grados y el mar provocó columnas de vapor de agua con partículas de ácido clorhídrico, que pueden resultar peligrosas para la salud en los entornos más cercanos al punto de emisión, reseñó la agencia EFE.

La llegada de la lava al mar está dando lugar ya a un nuevo delta lávico o fajana, una extensión de la isla que impide a los agricultores de la zona de La Bombilla acceder a sus tierras.

Colaboradores de INVOLCAN graban diferentes sonidos de la erupción. En el vídeo captan en sonido de la lava entrando al mar con una parábola/INVOLCAN collaborators record different sounds of the eruption. In the video they capture the sound of lava entering the sea with a parable pic.twitter.com/wERUjooli6 — INVOLCAN (@involcan) November 11, 2021

Ante esa situación, las autoridades estudian la viabilidad de construir un embarcadero para facilitar el acceso por mar a la zona de costa que quedó aislada.

Imagen termográfica de las coladas en la playa de Los Guirres tomada a última hora de la tarde desde la patrullera de la @guardiacivil / Thermographic image of the lava flows in Los Guirres beach taken in the late afternoon from the @guardiacivil patrol boat pic.twitter.com/kRq7W2KiqJ — INVOLCAN (@involcan) November 10, 2021

Vale recordar que la primera vez que esto ocurrió fue el 29 de septiembre, diez días después del inicio de la erupción; cuando la colada 1 alcanzó la costa y creó una fajana que tiene ya más de 40 hectáreas de extensión.

LA CALIDAD DEL AIRE TRAS LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE LA PALMA

Respecto a la calidad del aire, uno de los temas que más ha preocupado en las últimas jornadas, ha experimentado una leve mejoría en las partículas en suspensión.

Imágenes del nuevo delta lávico a las 18.45 (hora canaria) / Footage of the new lava delta at 6.45 pm (Canarian time) pic.twitter.com/F0Lha0494Y — INVOLCAN (@involcan) November 10, 2021

La emisión de dióxido de azufre (SO2) -asociada al penacho volcánico- también continúa alta, con valores entre 9.000 y 13.000 toneladas diarias, pero su evolución temporal "refleja una tendencia descendente".

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: EN FOTOS | ASÍ FUE LA BODA SORPRESA DE LA PREMIO NOBEL DE LA PAZ MALALA YOUSAFZAI

Mientras tanto, los movimientos sísmicos en la isla de La Palma repuntó en las últimas horas con el registro esta madrugada de un sismo de magnitud 5.