Fuerte oleaje e intensas lluvias: Las imágenes que dejó el huracán Milton en las costas de México, bajó a categoría 4

El huracán Milton, que había alcanzado la máxima categoría 5, se degradó a categoría 4 durante la madrugada de este martes cerca de las costas de México.

A pesar de esta disminución en su fuerza, sigue representando una amenaza significativa para la región. Según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Milton cambió su trayectoria 30 kilómetros al norte, lo que evitó un impacto directo en la costa de Yucatán.

Sin embargo, sus bandas nubosas continúan afectando severamente el norte de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durante la madrugada, el huracán Milton se encontraba a 85 kilómetros al noroeste de Dzilam y a 120 kilómetros al oeste-noroeste de Río Lagartos, Yucatán. Aunque no impactará directamente en la península, se esperan rachas de viento de entre 180 y 200 km/h y oleaje de hasta 8 metros en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En respuesta, las autoridades de Yucatán activaron la alerta roja para 67 municipios. Las actividades no esenciales fueron suspendidas y se cancelaron todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Mérida.

Residentes locales han reforzado sus hogares con tablas y otros materiales para proteger puertas y ventanas, mientras que los pescadores han resguardado sus embarcaciones en tierra firme.

Quintana Roo también enfrenta situaciones de emergencia. En Cancún y otras áreas costeras, las compras de pánico llevaron a la intervención de la gobernadora Mara Lezama, quien instó a la calma y recordó a la población la importancia de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

En redes sociales, los habitantes de la región han compartido imágenes y videos que muestran la magnitud de la tormenta, evidenciando el impacto que ya ha comenzado a sentirse en localidades como Celestún, Puerto Progreso y Cancún.



A pesar de su debilitamiento, Milton sigue influyendo en el clima de otras regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas especiales debido a la interacción de los remanentes del huracán con otros sistemas meteorológicos, lo que provocará lluvias intensas y vientos fuertes en diversos estados.

Zonas afectadas:

VIDEOS AND IMAGES FROM MEXICO: Here are some images of the coastal storm surge flooding and heavy rainfall in Celestún and Cancún, Mexico. Before going offline, a weather station in Chuburná recorded sustained winds of 46 MPH and gusts up to 70 MPH late last night. pic.twitter.com/d71yym5YUs

— John-Carlos Estrada 🎙️ (@Mr_JCE) October 8, 2024