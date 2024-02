Gobernadora de Nueva York pidió deportar a migrantes venezolanos que agredieron a policías y se viralizaron

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, rechazó contundentemente el ataque perpetrado por migrantes venezolanos a policías del estado.

Durante declaraciones ofrecidas a varios medios de comunicación, llamó a que los involucrados paguen por lo ocurrido y sean deportados.

«Agárrenlos a todos y envíenlos de regreso. No toquen a nuestros oficiales de policía. No toquen a nadie», dijo la gobernadora.

Los hechos violentos sucedieron el sábado en la noche cuando oficiales trataban de dispersar a un grupo que alteraba el orden público a las afueras de un refugio. Como respuesta, los migrantes los atacaron con patadas y puñetazos.

Organismos de seguridad lograron arrestar a siete personas. No obstante, las liberaron poco después al tratarse de un delito que no es considerado de gravedad en Nueva York.

Mientras tanto, indicaron que otros cuatro migrantes habrían huido a la frontera entre California y México.

«Cobardes», los llamó el jefe de la Patrulla de Nueva York, John Chell, por la forma en la que los agredieron mientras hacían su trabajo.

New York Governor Kathy Hochul is considering deporting the illegal migrants, but she will have to find them first.

Since they released them!

"It’s wrong on all accounts and I’m looking to judges and prosecutors to do the right thing," said Hochul.

