Golpeó a un niño que señaló a su hijo por acoso escolar

La policía de Florida, Estados Unidos, arrestó a una mujer por ingresar a una escuela y golpear con una correa a un niño de 13 años. El menor denunció anteriormente al hijo de la sospechosa por acoso escolar.

De acuerdo con medios locales, Kady Sewell, de 33 años, ingresó a la cárcel de Miami Turner Guilford Knight; y fue liberada poco después tras pagar una fianza de 1.500 dólares.

La mujer, que afronta cargos por abuso infantil, fue detenida a raíz de una denuncia hecha por Zendre Pollard, madre de la víctima; e identificada en medios locales como Nehemiah Johnson, reseñó El Comercio.

A través de redes sociales, circularon imágenes de las cámaras de seguridad del recinto escolar; las cuales capturaron el momento en el Sewell ingresó al lugar, le gritó al menor y comenzó a golpearlo repetidas veces con lo que parece ser un cinturón.

"La mamá entró quejándose y maldiciendo a mi hijo, y simplemente lo golpeó en la cara. En su cabeza, sus brazos", explicó Pollard al medio local NBC 6.

