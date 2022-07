Hablaron víctimas anestesiólogo abusador sexual: “Sentí un mal sabor de boca”

Tras la detención el lunes, 11 de julio, del anestesiólogo Giovanni Quintella, arrestado por abusar sexualmente de una paciente durante un parto, algunas de sus víctimas brindaron declaraciones a los medios de comunicación de Brasil.

Una de las mujeres atendidas por Quintella dijo que, tras superar el efecto de la anestesia, sentía un “mal sabor de boca”. La declaración fue dada por su madre a TV Globo en la noche de este domingo y brindó más detalles sobre los crímenes.

La mujer, una de las tres que atendió Giovanni el 10 de julio, inició el trabajo de parto a la 1 de la tarde. Sin embargo, su esposo no la pudo ver hasta las 7 de la noche, mientras que su madre dijo que denunció “cosas raras” tras la intervención quirúrgica.

Asimismo, la joven indicó que recibió una dosis de anestesia mucho más fuerte que lo habitual, tal como en el caso por el que resultó detenido Quintella. Por lo tanto, las mujeres señalaron que estuvieron inconscientes tras finalizar el parto.

VARIAS MUJERES SEÑALAN A QUINTELLA

Otra mujer que, presuntamente, fue víctima de Quintella afirmó que estaba completamente inconsciente tras dar a luz. En consecuencia, consideró que también recibió más anestesia que la que sería necesaria para el parto.

"No pude hablar más, porque en cuanto se fue, yo estaba cada vez más suave, más sedado. Dijo que me iba a poner anestesia general. Lo tomé y no podía recordar nada más. Me desmayé”, dijo sobre el caso de Quintella.

Otra mujer dijo que el día que vio a Quintella se le cayó su bata y el médico se quedó observando su cuerpo. “Se dio cuenta de que el anestesista le había mirado los senos y luego le preguntó si tenía frío”, apuntó, según el registro policial.

Quintella fue detenido el 11 de julio en Río de Janeiro, tras abusar sexualmente de una paciente mientras los médicos practicaban una cesárea. Las autoridades supieron de la situación después de que vieran un video filmado por miembros del equipo.