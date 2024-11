Habló el conductor venezolano viral que fue agredido en Chile, «temí por mi vida»

Deivis Agüero, el conductor venezolano que fue víctima de un caso de xenofobia y agresión en Santiago de Chile, rompió silencio y relató los tensos momentos que vivió en su carro con una mujer de ese país.

El video del incidente que ocurrió en el carro de Agüero se viralizó en redes sociales. Tras recibir la solidaridad de la comunidad venezolana, el señor reconoció que temió por su vida cuando su agresora le dijo que tenía un «fierro».

«No pensé que esa niña me fuese a decir eso. Yo me porté como tenía que ser y seguí mi ruta», dijo Agüero a Crónicas de Chile. «No me esperé la bofetada, jamás y nunca pensé que fuera a darme un golpe», agregó.

«Chile» es tendencia porque un venezolano fue víctima de un brutal acto de xenofobia en dicho país, mientras hacía una carrera fue insultado y golpeado por una chica chilena. Afortunadamente para él, todo quedó grabado.

Agüero habló desde las afueras de la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. En tal sentido, el señor confirmó que presentó una denuncia por la agresión verbal y física que sufrió por su nacionalidad.

AGÜERO: «PRIMERA VEZ QUE ME PASA ESO»

El venezolano precisó que lleva cinco años viviendo en Chile y nunca había sufrido problemas de xenofobia. «Con ninguna persona porque es desagradable tener un problema así. No he vivido otras situaciones así», acotó Agüero.

El señor también confirmó que la mujer le pagó el viaje y que durante el recorrido solo pensó en «llegar rápido». Sin embargo, reconoció que sintió miedo porque ella estaba hablando con alguien y «temió que estuviera esperándolo».

Agüero también exhortó a todos los venezolanos a denunciar si son víctimas de xenofobia. A pesar de la complicada situación que vivió, también llamó a los migrantes a «echarle como tiene que ser» y «no tener miedo».