Rompió el silencio: Esto dijo la peruana de 18 años que estafó con entradas falsas para ver a Daddy Yankee

Pamela Cabanillas, la joven peruana de 18 años que estafó a miles de personas con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, se defendió ante varias acusaciones en su contra.

La joven quien adelantó que se entregará a las autoridades europeas, envió varios comunicados en sus redes sociales aclarando parte de lo ocurrido.

“Decido entregarme voluntariamente a las autoridades europeas dando cuenta que se me acusa de ser cabecilla de la organización criminal Los QR de la estafa y de haber ganado dos millones de soles”, escribió en una carta.

“Tal acusación es mentira y decido entregarme a las autoridades europeas para que me puedan deportar a mi país. Si me pasa algo, los únicos responsables son las personas que mencionaré en el comunicado que subiré”, escribió.

De igual forma se disculpó con las personas estafadas y su familia.

COMUNICADO DE LA JOVEN PERUANA

Seguidamente, la joven montó un comunicado en el que se defiende de varias acusaciones en su contra y admite temer por su seguridad.

“Mi persona no estafó con dos millones de soles como se pretende atribuirme. Yo no conozco a ninguna de las personas a la cual me vinculan. Mis padres y mi familia no tienen conocimiento de mis malos actos. Solicito que no los mencionen, ya que son personas mayores. Mis cosas siempre las hice yo sola y es mi responsabilidad”, dice.

Además, aseguró que es falso que es la cabecilla o que forme parte de una organización criminal.

“Acepto mi error y sé que debo pagar las consecuencias de mis actos en lo que me corresponde, pero estoy amenazada constantemente por personas que no conozco. En todos lados salgo como cabecilla de una organización criminal lo cual niego rotundamente, ni soy parte de eso”, sostuvo.

Cabanillas indicó que aceptará las consecuencias por lo que hizo. Pero, reiteró que se le acusa de otras cosas que no hizo.

Explicó que ella le vendió entradas a revendedores a un precio de 300 soles hasta 800. Afirma que no tenía conocimiento de que hacían los revendedores con esas entradas.

CÓMPLICES Y DEMÁS ESTAFADORES

En otra parte de su testimonio, señaló a varios estafadores que estaban involucrados en las mismas actividades ilícitas.

"Alberto Ramírez, un revendedor que ganó más que yo en todo esto. Ahora me hecha la culpa cuando él también salió beneficiado en todo”, dijo.

También acusó a Cristian Valcárcel por ayudarlo a vender con la condición que le pague la orquesta para su fiesta de cumpleaños, “muy aparte que se llevaba más de 100 soles (25 dólares) por cada entrada”.

“Diego Zurek González vendía hasta el doble del costo real, José Carlos Cornello ganaba más que yo misma y Nayeli León (prima de Cristian Valcárcel) que amenaza en lastimar a mi familia”, prosiguió.

Se conoce que los otros dos cabecillas, Franco Patiño Guerrero y Adriana Urresti Sánchez, se encuentran prófugos en Colombia.